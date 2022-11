El look del día - noviembre 23, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. La reina Letizia, Adamari López y Bárbara de Regil son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Supermoderna y chic lució su majestad con este conjunto marrón a cuadros, que complementó con botas negras, guantes y un minibolso. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Bárbara de Regil Barbara de Regil Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La actriz mostró todos sus atributos con este sexy vestido negro con atrevidos cutouts. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Este coqueto minivestido de una sola manga con vuelos, combinado con botas a la rodilla, hizo que la presentadora luciera muy cute y fresca. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Mabel Cadena Mabel Cadena Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Con este hermoso vestido negro de cuero y encaje, combinado con una camisa negra y zapatos e punta, llegó la talentosa actriz a una fiesta en la Ciudad de México. 4 de 10 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La actriz rusa llegó a una velada con este minivestido negro strapless, que combinó con llamativos guantes y zapatos de punta. 5 de 10 Ver Todo Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Elegante y sexy lució la actriz venezolana con este modelo negro con cuello halter y cutouts, que complementó con un clutch dorado y un moño alto. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La presentadora le puso brillo y glamour a la alfombra de esta importante velada. 7 de 10 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Muy moderna lució su majestad con este look de pantalón rojo de cuero, top del mismo color y zapatos de punta. 8 de 10 Ver Todo Chikybombom ChikyBombom Credit: Instagram/ChikyBombom La influencer acaparó todas las miradas en la Ciudad de México por la que se paseó con este sexy conjunto azul real de minifalda y crop top, combinado con botas blancas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cecilia Galliano Cecilia Galliano Credit: Cortesía/Palomera Group La presentadora argentina mostró su tonificado abdomen con este look de pantalón negro de talle alto y crop top con mangas tipo globo. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

