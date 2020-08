El look del día - agosto 12, 2020 Por Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Instagram/Un nuevo día Poco a poco estamos regresando a la normalidad después de estar prácticamente encerrados por culpa de la covid-19 y eso quiere decir que estamos viendo a más celebridades haciendo vida social y ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks. Mira a las famosas que forman parte de la galería de hoy. ¿Cuál es tu look favorito? Empezar galería Chiquibaby Image zoom Instagram/Un nuevo día La presentadora lució muy fresca con este minivestido verde estampado, que complementó con sandalias amarillas de plataforma. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Ivy Queen Image zoom Instagram/Ivy Queen La cantante alborotó las redes con esta imagen en la que aparece con sexy pantalón corto, camiseta blanca y botines cremas. 2 de 9 Applications Ver Todo Adamari López Image zoom Instagram/Un nuevo día Nos encantó lo fresca y femenina que lució la presentadora con este coqueto jumpsuit fucsia con mangas abullonadas. 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Karol G Image zoom Instagram/Karol G La cantante lució muy cool con este look de pantalón negro, camiseta y llamativas botas. 4 de 9 Applications Ver Todo Lucy Hale Image zoom I Captamos a la actriz luciendo muy cómoda con este look de minifalda de mezclilla, camiseta a rayas y tenis blancos. 5 de 9 Applications Ver Todo Maribel Guardia Image zoom Instagram/Maribel Guardia Así de fabulosa se puso la actriz para disfrutar de su patio. Este ceñido vestido morado le sentó de maravilla a su increíble figura. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Image zoom Muy elegante lució la actriz mexicana con este hermoso vestido verde con vuelos. 7 de 9 Applications Ver Todo Paula Echevarría Image zoom Instagram/Paula Echevarria Este traje rojo strapless con lazo oversized en la parte trasera, hizo que la actriz española luciera como toda una princesa. 8 de 9 Applications Ver Todo Sarah Jessica Parker Image zoom 2020 The Image Direct/The Grosby Group Captamos a la actriz llegado a su casa en Nueva York ataviada con este veraniego vestido maxi estampado, que complementó con clásicos zapatos negros de propia marca SJP Collection. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

El look del día - agosto 12, 2020

