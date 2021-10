¡Mamma Mía! ¡Adamari López, radiante en un corto y ceñido vestido blanco, roba suspiros! La transformación radical en el look de Adamari, quedó como nunca al descubierto tras este revelador vestido corto. ¡Qué barbaridad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López no deja de sorprendernos con sus bellísimos looks después de transformar su cuerpo a lo largo de este año a través de la alimentación y el ejercicio. Fiel a sus rutinas, pese a los crudos momentos atravesados a raíz de su separación de Toni Costa y venciendo tentaciones culinarias durante sus vacaciones en Europa, la mamá de Alaïa tiene a la audiencia de su nuevo show, Así se baila, impactada. Si hace una semana brilló como nunca junto a William Levy envuelta en un vestido de lo más favorecedor en un espectacular tono rosa, hoy volvió a verse impactante con un pequeño vestidito color blanco de manga larga, muy corto y ajustado al cuerpo, que no dejaba nada a la imaginación y dejaba claro el cuerpazo que ahora luce la conductora. Al blanco impoluto del atuendo, se unía una redecilla de aspecto metálico de un radiante plateado que cubría su profundo escote en V y que terminaba en un coqueto cuello alto. Adamari López look Credit: IG Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi gente linda, nueva semana de Así se baila… Hoy, look distinto, vestido blanco, cuello de tortuga, pelito hacia atrás, maquillaje un poco más sencillo… ¿Qué les parece?" Adamari López Credit: IG Adamari López Toni Costa apareció desde sus historias en España manejando hacia Madrid para dirigirse a otro compromiso profesional con su clases de zumba. Ambos compartieron el mismo post: una imagen de la pequeña Alaïa presente en sus clases de equitación, en las que el entrenador mencionó a sus progenitores, y ninguno dudó en compartir la foto de su niña pese a estar sus nombres unidos en pantalla. Alaïa a caballo Credit: IG Toni Costa ¿Cada vez más lejos la reconciliación? Volver a estar juntos parece ser el deseo de Toni, pero el tiempo pasa y sus fans continúan a la expectativa sin saber qué esperar a estas alturas.

