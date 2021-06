¡Adamari López enloquece las redes con estos leggins! La conductora compartió una vez más su habitual sesión de ejercicios. Además de sorprender con su entrega, ¡también lo hizo con esta prenda! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cambio de imagen de Adamari López desde que arrancara Hoy día es un hecho. Además de lucir cada vez más en forma y esbelta, la conductora también ha renovado su armario con modelos más llamativos y de acorde a su figura. Su entrada en plató cada día se ha convertido en toda una expectativa para ver qué conjunto llevará. Atrás quedaron los colores tristes y las prendas anchas para dar paso a colores más vivos y diseños más modernos. En esta ocasión, Ada volvió a llamar la atención pero no por su elección en la mañana, sino por los leggins que eligió para hacer gimnasia. Y no fueron uno, ¡sino dos! con los que se robó todas las miradas. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Primero arrasó con estas mallas deportivas de corazones que le daban una imagen mucho más juvenil y aniñada de lo normal. Ya lo dijo en una reciente entrevista con Rebeka Smyth, ¡ella no se siente para nada de 50! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de revolucionar con este conjunto, la feliz mamá de Alaïa volvió a dejar a sus seguidores con la boca abierta con otro modelo amarillo fosforito que evidenció aún más su notable pérdida de peso. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López En esta ocasión acompañó a sus pantalones de deporte con un top cortito que dejó entrever su vientre plano que ya empieza a marcar abdominales. Ahora la actriz no solo tiene embelesados a sus seguidores con sus vestidos en Hoy día, sino también con sus conjuntos para hacer ejercicio. ¡Solo Adamari!

