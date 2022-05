Adamari López en su mejor momento a sus 50 años: "Me gusto, me acepto, me quiero"

"Me quité años de encima, me regalé energía, me regalé positivismo, me gusto otra vez, me siento bien en mi cuerpo sin importar si la barriguita se me ve flacidita por aquí, si el cuello se me ve arrugado por acá… Me gusto, me acepto, me quiero", declaró Adamari en marzo de este año en una entrevista.