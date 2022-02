Copia el look del día: ¡Consigue los atuendos blancos de Adamari López! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle Día tras día, la presentadora y su estilista Denise del Pino nos dejan maravilladas con estos trajes fabulosos. ¡Entérate de los sitios en donde puedes comprar las mismas piezas que luce Adamari! Empezar galería Encaje romántico Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle Lució regia con esta propuesta muy femenina y accesorios de perla. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Copia el look Vestidos Adamari López Credit: Cortesía Este minivestido es de House of Zil. Consíguelo en su sitio web por menos de $100. Dolce Vida Dress, de House of Zil. $75.00. houseofzil.com 2 de 8 Ver Todo Moderno y chic Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle Nos fascinó esta propuesta de mangas largas con cinto grueso y botones dorados. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Copia el look Vestidos Adamari López Credit: Cortesía Quedarás divina con esta propuesta para cualquier temporada del año. ARAIA Square Collar Long Sleeve With Belt Mini Bandage Dress, de Pinkapple Dresses. $169.00. pinkappledresses.com 4 de 8 Ver Todo Flores y mariposas Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle ¡Que traje más coqueto! Nos encantaría lucir esta prenda para una cita romántica. 5 de 8 Ver Todo Copia el look Vestidos Adamari López Credit: Instagram/bymylysa Te encantarán las piezas de @bymysyla, la boutique de Instagram en donde la estilista de Adamari consiguió el vestido. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Falda sexy Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle Presumió sus piernas tonificadas con este atuendo blanco con un toque de brillo. 7 de 8 Ver Todo Copia el look Adamari Lopez, look del día Credit: Instagram/benditoclosetstyle Ambas piezas son de Mia & Limon Boutique y las puedes conseguir online por buen precio. Gorgeous Long Puffy Sleeves White Blouse, de Mia & Limon Boutique. $52.00. mialimon.com Sexy Fun Metallic Skirt, de Mia & Limon Boutique. $52.00. mialimon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

