Adamari López en la Primera Comunión de Alaïa llevó este traje simbólico y un maquillaje deslumbrante ¡Mírala! Para acompañar a su pequeña en tan especial fecha la presentadora boricua planeó con la diseñadora Mar Segovia cada detalle de su vestido ¡aquí te lo contamos todo y te tenemos exclusivas fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En el gran evento de la Primera Comunión de Alaïa Costa López este sábado 22 de Abril, no faltaron las sorpresas planeadas con cariño y esmero. Una de ellas, y tal vez la de mayor simbolismo, fue la creación de los vestidos que Adamari López y Alaïa lucieron confeccionados por Mar Segovia y su marca Marita Real en Mérida España. Tuvimos una exclusiva charla con la diseñadora quien nos reveló más detalles sobre estas exquisitas creaciones que hicieron que madre e hija se sintieran como princesas en esta inolvidable fecha. "Fue una gran emoción diseñarlas," compartió Mar Segovia, "pues hemos intentado que tuvieran algo más allá de ser simples vestidos. Al juntar a madre e hija con los diseños tienes una simbología". Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Los trajes de Ada y Alaïa fueron otra forma de mostrar su unión y su vínculo tan estrecho y bonito. "Esa unión y alianza de madre e hija es muy fuerte y única", dice Segovia quien nos explicó la integración de sus diseños. "Fue muy peculiar porque en la falda del traje de Alaïa el encaje terminaba en pico así como lo hacía el escote del top de Adamari, para crear unidos una figura significativa". El vestido de Alaïa les llevó unas dos semanas de trabajo pues tuvieron que posicionar los tejidos y el encaje unos con otros para conseguir el efecto especial. Se requirieron cuatro personas para lograrlo. "El diseño de Adamari nos llevó un poquito más de tiempo en su proceso de creación pensando en el contexto", nos explicó su creadora. "Buscábamos "casar" ambos vestidos". En total tardaron tres semanas para crear el traje de Ada, que llevaba un delicado top de tul con cuello alto y mangas largas y el detalle de encaje de güipur en el pecho terminado en rombo. La parte superior del diseño estaba unida a una voluminosa falda en tono palo de rosa, corta en la parte frontal con tablones entrecruzados, para rematar posteriormente en una espectacular cola. Alaia y Adamari Lopez Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ En las fotos oficiales del evento en la que posan madre e hija vimos ya plasmada la simbología de ambos diseños: "Juntas con sus trajes ambas forman un rombo y ese rombo es el símbolo de su unión tan única y especial", concluyó Segovia. "La madre le aporta la fuerza y la sabiduría y la chiquilla le aporta la juventud, las ganas de vivir, las nueva emociones", dijo emocionada. "Mi pretensión era que esa unidad que forjan las dos se viera reflejada en los vestidos y eso es lo que he conseguido", agrega la creadora de sueños convertidos en trajes y que se lograron con su equipo gracias a sus manos mágicas, sus técnicas mágicas y un sentimiento tan bonito como el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y como cada traje soñado merece como complemento ideal un maquillaje y peinado espectaculares, el arreglo de las protagonistas de la Primera Comunión de Alaïa no fue la excepción. Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ Para que madre e hija lucieran espectaculares, iniciaron su procesos de embellecimiento a las 6 de la mañana del sábado 22 de abril. Mariela Bagnato estuvo a cargo del maquillaje y Elena Martínez del cabello. "Me inspiré en un maquillaje muy femenino y romántico para Ada", comentó Bagnato sobre su propuesta. "El foco de este maquillaje fueron los ojos. Elegimos un Smokey Eye en tonos café con un acento de brillo dorado en el párpado móvil", agregó. "Y para finalizar acentúe la bella mirada de Adamari con las pestañas Red Carpet de mi marca MBeauty". "El resto del maquillaje fue muy sutil, con rubor y brillo de labios en tono rosado para ir acorde con su traje", explicó la experta. "En días tan especiales y emotivos lo más importante es utilizar fórmulas a prueba de agua para evitar que el maquillaje se corra y sellar muy bien con polvo y una bruma fijadora para lograr que el maquillaje se vea intacto a lo largo de la celebración". Un sencillo y practico moño bajito creado por Elena Martínez fue perfecto para que Adamari estuviese cómoda y glamorosa. "Quedamos que se luciera su diseño y también que pudiera estar tranquila sin preocuparse por el cabello con tantas actividades de las que estuvo pendiente durante la jornada", nos comentó la estilista quien también se encargó del cabello de princesa Alaïa y sus cambios de peinado para ir acorde con los diversos diseños de Marita Rial que presumió durante su fiesta. Adamari Lopez - Alaia Primera Comunion Credit: HABÍA UNA VEZ FOTO/@HABIAUNAVEZFOTO_ No nos cansaremos de elogiar el trabajo en equipo con el que se logró un resultado tan espectacular para la Primera Comunión de Alaïa. Estas preciosas imágenes son y serán para siempre la mejor prueba.

