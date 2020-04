Todos los detalles del look de belleza que lleva Adamari López en la nueva edición de People en español La querida presentadora luce más bella que nunca By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos de agasajo con nuestra nueva portada de mayo que la engalana la querida Adamari López y en la que cómo ha sido su vida en los últimos meses, en especial después de que estuvo hospitalizada por varias semanas debido a una severa influenza. La presentadora también habla de su estado emocional, su familia y su nueva aventura con WW. Pero no podemos negar lo increíblemente bella que luce López en las fotos de esta edición, que fueron tomadas en la ciudad de Miami unos días antes de que empezara la cuarentena debido al coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En las fotos la puertorriqueña luce radiante con atuendos supercoquetos y frescos, perfectos para la primavera, al igual que un diferentes looks de belleza, que sin duda resaltaban su increíble belleza. Como queríamos saber más acerca de su maquillaje y los peinados que luce en las páginas de la nueva edición, hablamos con los encargados de realizarlos, el estilista Marco Peña y la maquillista Mariela Bagnato, quienes nos contaron todos los detalles. “Con Adamari nos encanta resaltar la belleza natural y lograr un look radiante. En esta nueva etapa de su vida queríamos proyectar este nuevo capítulo con un maquillaje que la haga brillar por lo que ella es”, explica Bagnato. “Me encanta trabajar en Adamari sus ojos. Para sus ojos utilicé tonos marrones y cobres que resaltan su color de ojos. Enmarqué su mirada con mis pestañas postizas Red Carpet que aportan volumen natural a sus pestañas. Para contorno, iluminador y rubor aplique los tonos de Mary Kay Chromafusion que depositan pigmento en la piel sin sobrecargarla”. Por otra parte, en la sesión de fotos la presentadora tuvo varios cambios de ropa elegidos por el estilista Reading Pantaleón, entre ellos un hermoso jumpsuit fucsia, un fabuloso vestido rosado y otro con estampado floral y por eso el estilista de cabello jugó creó varios peinados que combinaran a la perfección con sus atuendos y por supuesto, también con el maquillaje. Image zoom Cortesía The New Nude Eyeshadow Palette, de Huda Beauty. $69. Sephora.com. Image zoom Cortesía Chromafusion Blush, de Mary Kay. $14. Marykay.com. “[Usé] extensiones. Su pelo está supercortito. Quería un largo que le quedara lindo. Un largo que no habíamos hecho en esa tonalidad de pelo. Cuando me [propusieron] la portada con Adamari, lo primero que yo dije fue, ‘por favor autorízame [ponerle] el pelo más larguito'”, cuenta Peña. “La última vez le cortaron el pelo supercortito. Me dijo que había sido un accidente. Ella anda con un bob supercortito”. Image zoom Amanda Julca para People En Español Image zoom Amanda Julca para People En Español Image zoom Amanda Julca para People En Español En base a los looks que se eligieron y por su puesto a la visión que él tenía de la presentadora, el estilista le realizó varios peinados, entre ellos ondas sueltas y una cola de caballo, que la hicieron ver superfresca y juvenil. Para lograrlos utilizó varios productos como el Bonding Oil, de Olaplex y el Compressed Extend Hairspray Hold Level 4, de TRESemme, al igual que una tenaza de 1/4 de pulgada. Image zoom Cortesía No. 7 Bonding Oil, de Olaplex. $28. Dermstore.com. Image zoom Cortesía Compressed Extend Hairspray Hold Level 4, de TRESemme. $4.99. Target.com. “Decidí que [debía] ser un poco más abajo del hombro porque de esa manera se ve elegante, se ve moderna. La queríamos superfresca, ondas supersueltas y hacia eso fuimos”, explica el experto. “Le recogimos el cabello en uno de los looks. Lo recogimos en una cola de caballo que es un peinado que le queda bien a casi todas las mujeres que tienen una cara divina. Ella con esa cara por supuesto que le iba a quedar bien. Además, con lo que llevaba puesto, le funcionaba bien su cola de caballo”. La nueva edición de People en español ya está a la venta. Advertisement

