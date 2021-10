El look del día - octubre 25, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Adamari López, Alejandra Espinoza y la reina Letizia son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La presentadora brilló como nunca con este fabuloso traje con cuello halter, de Michael Costello. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La dominicana eligió este elegante vestido morado con abertura frontal para asistir a una boda en San Miguel de Allende, México. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora iluminó los estudios de Así se baila (Telemundo), con este moderno vestido dorado. ¡Regia! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images Para asistir a una velada, la presentadora mexicana optó por este otoñal conjunto, que complementó con medias opacas, un top negro y botines. 4 de 10 Ver Todo Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet Fresca y juvenil lució la presentadora con este coqueto minivestido verde. 5 de 10 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva, look del dia Credit: 2021 Eyepix Images/The Grosby Group La actriz llegó a un evento en la Ciudad de México ataviada con este moderno minivestido negro. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jacqueline Bracamontes Jacqueline Bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacqueline Bracamontes Quedamos fascinadas con este hermoso minivestido negro de Ives Saint Laurent que llevó la presentadora durante la más reciente gala de Así se baila (Telemundo). 7 de 10 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martínez Cool y moderna lució la presentadora con este look de jeans de talle alto y camisa amarilla. 8 de 10 Ver Todo Mariana Seoane Mariana Seoane, look del dia Credit: Instagram/Karla B Style Este sexy vestido de lentejuelas con abertura frontal le sentó de maravilla a la figura de la cantante y actriz mexicana. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Samuel de Roman/Getty Images Su majestad deslumbró con este sofisticado vestido negro con falda en A, de The 2nd Skin Co. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - octubre 25, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.