El look del día - octubre 11, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Kim Kardashian, Adamari López y Penélope Cruz son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Gigi Hadid Gigi Hadid, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La modelo se fue a celebrar el cumpleaños de su hermana con este conjunto de pantalón de talle alto y top strapless, que complementó con un abrigo negro oversized. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La artista mostró su tonificado abdomen y llamativas curvas con este conjunto marrón de falda con abertura lateral y crop top de manga larga, de Ese. 2 de 10 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora causó sensación con este coqueto y sexy vestido rojo con vuelos. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía Espectacular lució la presentadora con este elegante jumpsuit negro. 4 de 10 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Vimos a la socialité saliendo de los estudios de Saturday Night Live (NBC), en la ciudad de Nueva York, ataviada con este look monocromático que le quedaba increíble. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group No cabe duda de que la socialité sabe muy bien cómo causar sensación con sus looks. La fotografiaron saliendo de los estudios de Saturday Night Live (NBC), con este ce˜˜nido jumpsuit fucsia de Balenciaga, que complementó con este extravagante abrigo, de la misma marca. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos, look del dia Credit: Instagram/Migbelis Castellanos Con este sexy minivestido blanco y negro de lentejuelas de Rolando Bracho, la guapa venezolana alborotó a sus seguidores. 7 de 10 Ver Todo Mariana Seoane Mariana Seoane, look del dia Credit: Instagram/Mariana Seoane Para el más reciente show de Así se baila (Telemundo), la cantante mexicana eligió este coqueto minivestido de lentejuelas. 8 de 10 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz, look del dia Credit: Jamie McCarthy/WireImage La actriz española llegó a un evento en Nueva York ataviada con este hermoso vestido negro, de Chanel. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Claire Foy Claire Foy, look del dia Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage La talentosa actriz se fue a una velada cone este look de pantalón negro, top de un solo hombro y zapatos de punta. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

