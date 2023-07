Adamari López deslumbra en Portugal con un enterizo chic La presentadora sigue maravillando con sus atuendos durante sus viajes por Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos momentos, Adamari López está gozando un viaje de ensueño por Europa y como fans de la presentadora, nosotras estamos siguiendo sus aventuras por las redes sociales. Y como amantes de la moda, nosotras en el equipo de moda y belleza también estamos pendientes de sus looks para buscar toda la inspiración que necesitamos para nuestros propios viajes. La puertorriqueña nos acaba de compartir con sus seguidores en Instagram más fotos de su recorrido por Sintra, una de las ciudades más bellas de Portugal. Como era de esperar, su atuendo combinó el estilo y la comodidad perfectamente. Adamari López, moda, portugal Credit: IG/Adamari López Para explorar con sus amistades, la mamá de Alaïa eligió un enterizo de estampado blanco y azul muy chic, el cual usó con las mangas remangadas para combatir el color. Un romper de short es una opción perfecta para las chicas de baja estatura como Adamari, ya que el cinto a la cintura crea la ilusión de piernas más largas. Adamari López, moda, portugal Credit: IG/Adamari López La querida presentadora completó el look con tenis blancos, gafas a juego, un bolso azul y un reloj amarillo para darle un toque de color al atuendo. Este año, el viaje a Europa de Adamari será aún más largo ya que no tiene compromisos de trabajo. Adamari López, moda, portugal Credit: IG/Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nos vamos a ir a Portugal, a Francia, Suiza, Alemania, Edimburgo y Londres. Vamos a tener un viaje de tres semanas. Es la primera vez también que hago un viaje tan largo porque cuando estaba trabajando tenía como mucho nada más que dos semanas de vacaciones", explicó en su página de Facebook.

