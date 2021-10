El look del día - octubre 27, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Blanca Suárez, Adamari López y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Diane Kruger Diane Kurger, look del dia Credit: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images Quedamos fascinadas con este fabuloso minivestido de brillo con mangas de vuelos, de Carolina Herrera, que portó la talentosa actriz. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Karla Martínez Clarissa Molina, el look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora combinó sus originales zapatos multicolor con este ceñido vestido midi azul turquesa. 2 de 9 Ver Todo Kristen Stewart Kristen Stewart, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La actriz llegó a la premier de su nuevo proyecto Spencer, con este look de falda de tul y encaje, y crop top negro. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia La presentadora de noticias posó para sus seguidores con este vestido negro con blanco que le sentaba de maravilla a su figura. 4 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia Credit: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images La socialité parece una muñequita con este moderno vestido negro. 5 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora sigue demostrando que está en su mejor momento. Mira qué bella lució con este modelo fucsia. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adriana Lima Adriana Lima, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo lució fabulosa con este coqueto minivestido negro con plumas. 7 de 9 Ver Todo Blanca Suárez Blanca Suarez, look del dia Credit: Pablo Cuadra/Getty Images Ataviada con este look de pantalón negro de cuero, crop top y llamativo jacket con estampado floral, llegó la actriz española una velada en Madrid. 8 de 9 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La guapa presentadora mostró su increíble figura con este sexy vestido color camello. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

