¡Adamari López se atrevió con estos pantalones pegados que denotan su gran pérdida de peso! La co-presentadora de Un nuevo día deslumbró con estos ajustados pantalones rojo pasión que marcan su cada vez más delgada y estilizada figura. ¡Qué sexy! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mejor despacio y bien que deprisa y bien. Una regla de oro que Adamari López está llevando al pie de la letra y con resultados que saltan a la vista. Desde que comenzara su nueva forma de vida, más saludable en todos los sentidos, su cambio ha ido dándose de forma progresiva. Comenzó mejorando su alimentación y continuó añadiendo ejercicio a su vida, algo que en el pasado parecía impensable. Lo logró y la transformación ya es un hecho. Aunque ha sido muy cuestionado el tiempo que ha tardado en verse ese cambio, la conductora siempre ha preferido ir despacio pero sin pausa, con calma y, sobre todo, disciplina. Cada cuerpo es un mundo y lo importante no es cuándo sino el cómo. Con este nuevo look que ha estrenado este jueves en su programa Un nuevo día, Adamari ha sorprendido, como siempre, con su belleza, su luz especial y, especialmente, por su figura cada vez más estilizada. Siempre ha lucido lo que le gusta sin complejos pero en esta ocasión se atrevió con unos espectaculares pantalones rojo pasión bastante pegados a la pierna que demuestran que, aunque sigue teniendo sus pronunciadas curvas, ha bajado mucho volumen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se ve mucho más delgada, ya se la está viendo su carita fina", "Qué cambio tan bello", "Te ves espectacular", "Esa ropa le queda superbien. Y se ve más flaca", "Está muy delgada", opinaron tan solo una mínima parte. La lista de piropos en esta ocasión se hizo interminable, y muy merecida. Su objetivo, como siempre ha dicho, es tener una vida saludable no solo para perder peso sino para estar bien y poder desarrollar una vida en equilibrio con sus seres queridos. Un logro cada vez más cerca y que demuestra, una vez más, la gran guerrera y mujer valiente que es.

