El look del día - mayo 17, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Alejandra Espinoza, Adamari López y Chiquinquirá Delgado son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espinoza La actriz y presentadora acaparó todas las miradas al llegar al upfront de Univisión, en la ciudad de Nueva York, con este fabuloso set fucsia de minifalda y crop top. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado La presentadora venezolana eligió este sobrio y elegante conjunto de pantalón y chaqueta, para asistir a una velada en la Gran Manzana. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López Quedamos fascinadas con este elegante conjunto amarillo de pantalón y chaqueta que portó la presentadora para un evento de Telemundo, en Nueva York. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Claissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Para transmitir el show desde un rascacielos de Nueva York, la presentadora optó por este coqueto minivestido estampado con cutouts. 4 de 9 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Con este clásico look de pantalón crema, camisa blanca, tenis y chaqueta, llegó la actriz al aeropuerto de Niza, en el sur de Francia. 5 de 9 Ver Todo Kim Kardashian Kim kardashian, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la socialité saliendo de un club ataviada con este conjunto metálico de pantalón de talle alto y crop top de manga larga. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Nos encantó este femenino vestido con lunares que portó la actriz mexicana. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Paolo Blocco/WireImage Regia lució su majestad con este hermoso y delcado vestido blanco con aplicaciones florales. 8 de 9 Ver Todo Shakira Shakira, look del dia Credit: Todd Owyoung/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images) La cantante llegó a los estudios del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, con este sexy minivestido rojo, que combinó con botas negras y ondas sueltas en su melena. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - mayo 17, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.