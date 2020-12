Close

Adamari López desató la locura de los pijamas navideños ¡y ahora otros famosos se apuntan! Después de su felicitación familiar en pijama, artistas como Chayanne, Ximena Duque, Cristiano Ronaldo o Laura Pausini se han sumado a esta moda de posar en pj's. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En una año en que hemos pasado más horas que nunca en casa, es normal que los pijamas se hayan convertido en nuestra prenda más habitual. Y, como consecuencia, en el conjunto elegido por muchos famosos para felicitar estas navidades. El movimiento del pijama lo inició Adamari López y su bella familia, pero no ha sido la única. A ella le han seguido otras celebridades que lo han lucido con mucho estilo. Ximena Duque, Rashel Díaz, Laura Pausini o Cristiano Ronaldo son tan solo algunos de los que han desplegado su estilo en pj's, poniendo especialmente de moda el modelo de cuadros rojos y negros. Los hay para todos los gustos, desde los lisos y sencillos hasta los estampados más atrevidos con adornos típicos de la navidad como los renos y el gorrito Santa Claus de protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Instantáneas de lo más navideñas y en muchos casos frente al árbol que demuestran que no hay nada como el calor del hogar. A los retratos familiares también se han sumado las mascotas, un miembro más del clan que han protagonizado momentos muy divertidos. Image zoom Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque En este 2020 las celebrities han dicho adiós a las lentejuelas y han demostrado que también se puede lucir glamuroso con esta prenda más informal. ¡Eso es tener estilo!

