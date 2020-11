Close

Adamari López, decidida a verse y sentirse mejor: "No es para darle gusto a otra gente" Sin importar lo que quieren y piensan los demás, la conductora comparte cuál es su nuevo reto físico de la mano de su nueva 'maga', su entrenadora personal que le está ayudando en este proceso. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adelgazar está bien si eso implica más salud y bienestar, no una acción para simplemente verse bien y que los demás lo aprueben. Ese es el sentir de Adamari López quien desde comienzos de año está más decidida que nunca a llenar su vida de hábitos saludables para lucir pero, sobre todo, para sentirse estupenda. Además de llevar a cabo una dieta sana llena de nutrientes y alimentos que cuiden su organismo, la conductora ha añadido el ejercicio, algo que por circunstancias de la vida tenía más aparcado. En estos días ha comenzado una nueva rutina más propia para el cuerpo de la mujer y de la mano de alguien que ha comprendido a la perfección qué quiere y qué necesita. "Empecé entrenamiento con una mujer", explicó entusiasmada Adamari en este video de Facebook. "Me gusta porque yo pienso que conocen más nuestro cuerpo, es una mejor manera de entrenar ya que puede relacionarse con uno", dijo refiriéndose a Jocelyn M. Trochez-Santini, A través de esta grabación en pleno entrenamiento, Adamari compartió su nueva forma de entrenar con esta profesional que se comprometió a quitarle las "malas mañas" a la chaparrita. "Ya veremos los resultados", expresó Jocelyn mientras la puertorriqueña arrancaba con el spinning. Como bien dice la feliz mamá de Alaïa, su objetivo es seguir saludable por encima de todas las cosas, no gustar más o menos a los demás, sino gustarse a sí misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay que seguir retándonos todos los días, se trata de estar contentos con uno mismo no es para darle gusto a otra gente, es para saber que tu vida va a ser mucho mejor cuando te dedicas a hacer cosas positivas, alimentarte bien, alimentar tu espíritu también bien, con pensamientos positivos, con energía positiva y gente que te aporte", aclaró. Con esa energía quiso transmitir un mensaje de aliento y fuerza a quienes como ella viajan hacia una meta. "Quiero seguirles mostrando cada paso que voy dando para que se animen y sigan fomentando lo mejor que ustedes que quieran para su vida, trácense una meta, vayan a por ella y esfuércense todos los días", concluyó. ¡A por ello!

