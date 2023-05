¡Feliz cumpleaños Adamari López! Echamos la vista atrás para recordar sus looks más glamorosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images// Gustavo Caballero/Getty Images// Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Adamari López cumple 52 años ¡y está fabulosa! La puertorriqueña, como el vino, ha mejorado su estilo con los años y aunque cambian sus cortes de pelo, sus vestidos, sus accesorios... hay algo que siempre ha mantenido, su amplia sonrisa. ¡Felicidades! Empezar galería 2004 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Paul Hawthorne/Getty Images Con apenas maquillaje y una linda carita lució este vestido asimétrico de brillos con detalles de encaje en nuestra fiesta de Los 50 más bellos de 2004 en Nueva York. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio 2006 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Hal Horowitz/WireImage for The Vidal Partnership En el evento Voces del más allá de 2006 en Nueva York pudimos verla con su entonces pareja Luis Fonsi. López se vio radiante en un vestido largo satinado con estampado animal y una capelina corta de terciopelo. 2 de 8 Ver Todo 2007 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Nos encanta cómo lucía la presentadora y actriz con el cabello corto. En la edición de Los 50 más bellos de 2007, destacó con este traje plateado de un solo hombro con escote drapeado y fajín de pedrería. 3 de 8 Ver Todo Anuncio 2011 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: John Parra/WireImage Amante de los tonos metálicos volvió a apostar por el plata y el blanco con este modelo palabra de honor silueta sirena, recubierto con encaje de diseño floral para Premio lo nuestro 2011. 4 de 8 Ver Todo 2013 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Gustavo Caballero/Getty Images En los premios Billboard a la música latina, sorprendió con un diseño de gasa amarillo canario con escote profundo, cintura plisada y pequeña cola que acompañó con un llamativo collar. 5 de 8 Ver Todo 2021 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Aaron Davidson/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Nos encanta que en los últimos años, en plena forma y amándose sin complejos, se atreva con las tendencias más vanguardistas, como este vestido corsé azul noche con brillos y estrellas doradas que eligió para los Latin American Music Awards de 2021. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images La conductora va cumpliendo años con estilo y sensualidad, que no duda en derrochar como hizo con este hermoso diseño de corsé bordado a mano con pedrería y plumas, y falda de gasa en color rosa empolvado, con el que la vimos en los Latin American Music Awards de 2022. 7 de 8 Ver Todo 2023 Cumpleaños Adamari Lopez 52 Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Como una Barbie de tamaño real, con este vestido recto palabra de honor decorado con plumas y flecos de pedrería brillante, la actriz dijo presente en el estreno de la octava temporada de El señor de los cielos en Ciudad de México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

