¡Feliz cumpleaños Adamari! Lo celebramos repasando sus mejores looks de 2022 hasta el momento Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Feliz cumpleaños Adamari Credit: Instagram La querida conductora cumple 51 años y atraviesa una de las mejores etapas de su vida. Con una vida laboral ocupada y una notable pérdida de peso, la puertorriqueña se ha convertido en una reina de las redes sociales, donde presume con gracia y estilo su nueva figura. Estos son algunos de sus mejores looks. Empezar galería Diva de Hollywood Adamari Lopez, Latin AMAs Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images En la última edición de los premios Latin American Music Awards, presumió pierna con este sofisticado conjunto de corpiño bordado a mano con pedrería y plumas en color champagne, y delicada falda a juego de la diseñadora Paola Estefanía. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Acento cítrico Favorecida con los colores fuertes, como este naranja vivo que está súper de moda, López pasó unos días en su país natal, donde paseó con este ajustado modelo de escote asimétrico de Pink Apple Dresses. 2 de 12 Ver Todo Moderna Jackie O Con este vestido a la rodilla en tweed de colores crema y chaqueta a juego de la diseñadora Odalys Marino, López desplegó todo su encanto de dama. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Primavera chic Además de los looks monocromáticos, la presentadora se ve muy favorecida con diseños estampados, en especial con las flores como las de este minivestido fruncido en la cintura y manga francesa de Lavender Blue Boutique. 4 de 12 Ver Todo Rock pastel A juego con sus ojos claros, este set de minifalda con volante y chaqueta le sentaba como un guante a la presentadora, quien completó el conjunto con zapatos plateados de Valentino. 5 de 12 Ver Todo Rojo pasión ¡Wowww! Sin palabras nos dejó con este modelo rojo estilo bandage con originales tirantes que combinó con sandalias de altísimo tacón. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alegría florida Este set de flores en tonos rosas y amarillos de Pink Sunset Boutique nos pareció súper alegre para el buen tiempo y fresquito con sus glamorosos volantes en las mangas. Además, las sandalias de Flor de María Fashion lo hacen perfecto para cualquier ocasión. 7 de 12 Ver Todo Como Barbie Mejor que la famosa muñeca lució la puertorriqueña con este ajustado conjunto de punto de House of Zil con estampado geométrico en color rosa chicle. 8 de 12 Ver Todo A la última Los trajes pantalón en colores vivos son una de las tendencias más fuertes de la temporada. La presentadora le añadió un toque de sensualidad al llevar este set de pantalón palazzo y chaqueta larga en amarillo canario sin nada debajo. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aire romántico El volumen de las mangas, los botones y el estampado floral en tonos claros le dan a este vestido un aire clásico y romántico, en contraste con la largura y el volumen de la falda, que lo convierten en fresco y moderno. 10 de 12 Ver Todo Noche de fiesta Mejores looks Adamari 2022 cumpleaños Credit: Cortesía Reading Pantaleón ¡Simplemente espectacular! En la presentación de la nueva programación de Telemundo vimos a la conductora con este sensual vestido blanco, un color que le sienta de maravilla, de corte entubado y líneas simples de la firma Self-Portrait. 11 de 12 Ver Todo Mezcla arriesgada Desde que regresó a su esbelta figura, la presentadora no le tiene miedo a jugar con la moda y confía en sus estilistas. Ya sea con vestidos, pantalones o faldas, en tonos sólidos, estampados o mezclando colores fuertes como este conjunto verde y fucsia, ¡nos encantas Ada! 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Adamari! Lo celebramos repasando sus mejores looks de 2022 hasta el momento

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.