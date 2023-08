Adamari López pide a fans: "¿Me ayudan con tips para el cuidado del cabello?" ¡Aquí los consejos que aprendió y su propio secreto para cuidar su melena! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de la belleza, hasta las celebridades que trabajan con expertos del maquillaje y cabello casi a diario tienen preguntas sobre las mejores técnicas y productos. En su cuenta de Instagram, Adamari López pidió a sus fans que compartieran los tips que utilizan para cuidar y mantener la salud de su cabello. Entre los más populares fue un tip para estimular el cuero cabelludo y ayudar al crecimiento del cabello. "Masaje suave al cabello y no peinarlo tan fuerte", escribió una seguidora. "Esta es de las respuestas que más se repite", le respondió la querida presentadora. Adamari López Credit: IG/Adamari López También vimos un consejo sobre el uso de las herramientas con calor. "Deja la plancha. Cuando usaba plancha tenía 3 pelitos, ahora tengo cabello abundante", comentó una seguidora de Adamari. En verdad es importante no abusar de las planchas y tenazas ya que pueden causar mucho daño, pero si usas una de vez en cuando, no olvides usar un protector térmico. ¿Qué hace Adamari para mantener la salud de su cabello? En sus historias, la presentadora comparte que la buena alimentación es igualmente importante para la piel y el cabello, pero también confía en dos productos para evitar el frizz. "Mi cabello es gracias al tratamiento de Natural Sant", comparte. lisovital Credit: Cortesía de Natural Sant Natural Sant, LisoVital Bundle, $27, naturalsant.us SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari usa la línea LisoVital, la cual cuenta con un champú para el cabello seco y un tratamiento leave-in que trabaja como termoprotector y deja el cabello suave y lleno de brillo.

