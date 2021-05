¿Cuánto cuestan los looks que luce Adamari López en hoy Día? ¡Destapamos las cifras detrás de los atuendos que luce cada mañana la carismática presentadora puertorriqueña en el programa matutino de Telemundo! Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La notable disminución de peso que ha experimentado Adamari López durante los últimos meses fruto de su esfuerzo por tener una mejor calidad de vida ha ido acompañada de un importante cambio en su manera de vestir. De la mano de una empresa dedicada al asesoramiento de imagen, Bendito Closet, la carismática conductora puertorriqueña de 50 años ha renovado por completo su armario para dar paso a outfits mucho más juveniles y atrevidos que, sin duda, se ajustan mejor a su nueva y cada vez más estilizada figura. Desde que se estrenó en febrero de este año el nuevo programa matutino de Telemundo, hoy Día, no ha habido un solo día en el que la presentadora no haya causado sensación entre el público con sus atuendos, recibiendo todo tipo de elogios a través de las redes sociales. Además de despertar admiración, Adamari ha logrado también imponer moda ya que cada modelito que luce en el show suele terminar 'fuera de stock' en sus respectivas boutiques debido a que son muchas las mujeres que se lanzan a comprarlo tras vérselo puesto. Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día (x3) ¿Pero cuánto cuestan los outfits que luce cada mañana la conductora en el programa? Aunque las cifras varían dependiendo del modelo en concreto y la marca, normalmente las prendas se pueden adquirir por un precio inferior a los 150 dólares. ¡Destapamos las cifras! Bodycon Dress- $139 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Bandage Dress- $139 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Kary Dress- $89 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fucsia shoulder top- $55 Bocas skirt- $65 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Animal Yellow- $109 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Floral Dress- $109 Adamari López Adamari López | Credit: Instagram hoy Día Algunas de las boutiques en las que se pueden adquirir las prendas que luce la presentadora en hoy Día son: Pinkapple Dresses, Trendilicious y SAMIYA Boutique, entre otras.

