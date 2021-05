¿Cuántas tallas ha perdido Adamari López? La presentadora lució el pasado 15 de febrero durante el estreno del programa hoy Día un vestido talla L. Tres meses después, no vas a creer qué talla está llevando ahora. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enfocada desde principios del año pasado en bajar de peso con el firme propósito de mejorar su salud y tener una mayor calidad de vida, Adamari López ha demostrado con su perseverancia y esfuerzo que cuando se quiere se puede. La carismática presentadora puertorriqueña ha experimentado un notable cambio físico en los últimos meses que le ha permitido quitarse varias tallas de encima en tiempo récord. La que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Bajo las riendas del amor estrenó el pasado 15 de febrero la nueva etapa de las mañanas de Telemundo luciendo un llamativo y colorido vestido talla L que fue muy aplaudido entre sus seguidores. Lo sorprendente es que apenas han transcurrido tres meses y los vestidos que lleva ahora la conductora en el programa matutino de la cadena hispana ya son talla S. Así lo presumió recientemente a través de las redes sociales la asesora de imagen de la presentadora, quien es la responsable de vestirla diariamente en el show. "El 15 de febrero, primer show de hoy Día, usamos size L en un vestido espectacular y arriesgado que te insistí para 'jugarnos' y tu público amó el cambio. Hoy cada mañana cuando te visto, mientras la mamá todoterreno habla con Alaïa antes del cole, ponemos crema, zapatos, accesorios al tiempo que le recuerdas a tu hija que la vas a llevar a kárate, tenis, baile, equitación y mil actividades más. Antes de salir del camarín te digo: 'Te puse size S' con una sonrisa", escribió la asesora de imagen en una publicación que compartió Adamari en la que se evidencia el cambio físico que ha experimentado la presentadora. Y agregó: "No es el size lo que importa, es lograr lo que nos proponemos. Lo importante no es verse perfectas, sino ser nosotras mismas lo más perfecto posible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque cada día luce una figura más delgada y esbelta, Adamari ha reconocido que aún le gustaría perder algunas libritas más hasta situarse en su peso ideal. "Feliz, plena y enfocada en seguir adelante", escribió recientemente en Instagram.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Cuántas tallas ha perdido Adamari López?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.