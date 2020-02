Adamari López crea tendencia con estos zapatos transparentes de los que todo el mundo ya habla La conductora de Un Nuevo Día ha sorprendido con un calzado super moderno y último modelo que ha revolucionado las redes por su originalidad. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Está en su mejor momento. Adamari López está de lo más motivada en su objetivo de incorporar hábitos saludables a su vida y poder inculcárselo a su pequeña Alaïa. Una actitud positiva que también le llevará a perder el peso necesario para facilitar aspectos claves de su vida y de su día a día. A ese avance que ya se puede ver en cada una de sus apariciones en su programa Un Nuevo Día, hay que añadir el estilo y el interés de la puertorriqueña en las nuevas tendencias de moda. Los zapatos elegidos para el show de este jueves han revolucionado las redes y a los telespectadores por su gran originalidad. Image zoom Se trata de unas sandalias transparentes que dejan al descubierto sus pies al completo tan solo protegidos por un par de tiras rojas en el tobillo y en el dedo gordito. Adamari presumió su calzado en este video en sus historias de Instagram y también en una foto para el perfil de su programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios en positivo sobre su calzado se dispararon en cuanto se publicó la imagen. “Me encantan esas zapatillas”, “Amo tus zapatos”, “Las sandalias wow, increíbles”, dicen tan solo algunos. La futura esposa de Toni Costa ha creado tendencia con estos zapatos de los que ya todos hablan. Da gusto verla así de bella y feliz, está experimentando un cambio físico que queda reflejado también en su actitud, siempre tan positiva y amorosa. ¡Gracias querida Adamari! Advertisement

