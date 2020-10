¡El jumpsuit con el que Adamari López crea tendencia! Una vez más, la co-presentadora de Un nuevo día dio de qué hablar con este original conjunto de una sola pieza que deja al descubierto su cada vez más esculpida figura. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus looks en su programa Un nuevo día son casi tan comentados como las noticias y entrevistas que se abordan en el famoso espacio mañanero de Telemundo. En esta ocasión, Adamari López volvió a dar en la diana con un traje de una sola pieza que tras compartir en las redes se convirtió en uno de los temas más comentados. Y no solo porque le sienta de maravilla y le hace ver estupenda, sino porque se ve de lo más original y cómodo. El look, ideal para esta entrada del otoño, fue compartido por el programa en redes en una imagen donde Adamari posa feliz y de lo más sonriente con su compañero de ese día, Jorge Bernal. "Tan bella como siempre", "Te ves preciosa", "Te ves más delgada", "Superdelgada", "Ni hablar de su buen look", "Te ves más joven", "Estás muy flaca, qué bonita", expresaron tan solo una mínima parte al verla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ada, que ha estado unos días ausentada del programa llenó de alegría a la audiencia al tenerla de nuevo frente a las cámaras. Sin duda es una de las presentadoras favoritas por su sencillez y cercanía con el público. La feliz mamá de Alaïa sigue metida de lleno en su rutina de ejercicios y, sobre todo, de buena alimentación que se nota cada día más en su figura. ¡Está espléndida!

