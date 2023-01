Copia el look de Adamari López con estas fabulosas botas azules La presentadora tiene una espectacular colección de zapatos y la mayoría son de esta diseñadora latina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No podemos negar que Adamari López se ha convertido en una de las presentadoras mejor vestidas de la televisión hispana y es su nueva y estilizada figura lo que le ha dado más seguridad para usar piezas más cool y modernas. Con ayuda de su estilista para Denise del Pino, cada mañana en Hoy día (Telemundo), la puertorriqueña cautiva con fabulosos y coquetos vestidos, elegantes conjuntos de pantalón y chaqueta, y por supuesto, con su hermosa sonrisa e indiscutible carisma. López también es fanática de los zapatos y por lo tanto combina cada uno de sus looks con espectaculares diseños, mayormente con piezas de una de sus diseñadoras de calzado favoritas, la peruana Flor de María. Eso sí, la presentadora tiene una extensa colección que incluye diseños de muchas de las marcas más prestigiosas. Hace unos días la vimos con un minivestido crema tipo suéter el que combinó con una cinturón y con unas fabulosas botas azul real a la rodilla, de Flor de María. Fueron precisamente esas botas las que causaron sensación entre sus fanáticos y por eso aquí te dejamos el link para que las compres. También encontramos otras opciones parecidas y más económicas. Échale un vistazo a las piezas que encontramos. Botas azules Credit: Cortesía Botas modelo Amaya, de Flor de María. $595. flordemariacollection.com Botas azules Credit: Cortesía Richy Heeled Boots, de Nine West. $89.99. ninewest.com Botas azules Credit: Cortesía Nova Sexy Stiletto Boot, de Azalea Wang. $50. shopakira.com Botas azules Credit: Cortesía Sadie Thigh High Boot, de New York & Company. $47.98. nyandcompany.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Copia el look de Adamari López con estas fabulosas botas azules

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.