Primavera fabulosa: Adamari López tiene los conjuntos perfectos para lucir esta temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram La puertorriqueña nos ha dejado grandes momentos de estilo en los últimos meses, en los que además se ha atrevido a arriesgar más con la moda. Estos conjuntos nos sirven de inspiración para disfrutar de la primavera a la última. Empezar galería Naranja retro Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram De la mano de la estilista Denise del Pino, de Bendito Closet Style, Adamari ha apostado por jugar con la moda y experimentar con nuevos estilos, ¡también presumiendo su silueta conseguida a base de esfuerzo y sudor! Este set de short y blusa de color naranja con un estampado retro nos parece muy alegre y favorecedor. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Traje de dos piezas Adamari López Credit: Instagram Bendito Closet El llamado power suit es una tendencia imparable y perfecta para los días en los que el clima es un poco más incierto, pues te permite jugar con ponerte y quitarte la chaqueta. 2 de 8 Ver Todo Rosa Barbie Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram Los sets de minifalda y chaqueta de punto se convierten en grandes aliados a la hora de ir a la oficina cuando suben las temperaturas y el color rosado, aunque no ha dejado de estar de moda, pisa con fuerza a meses del estreno de una película sobre la muñeca Barbie. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Juego de azules Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram Los estampados en colores vivos, como los de esta minifalda y blusa a juego, que mezclan geometría y formas orgánicas no pueden faltar en tu armario de cara al buen tiempo. Ada lo combinó con sandalias aguamarina, uno de los tonos del conjunto. 4 de 8 Ver Todo Medalla de oro Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram Otra tendencia de esta primavera son las prendas en tonos metálicos, como el top dorado que lució la puertorriqueña. De hombros caídos y con mangas con volumen, lo combinó con bermudas para darle un aire más informal. 5 de 8 Ver Todo Detalles femeninos Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram Ideal para ir cómoda y fresca es este set de bermuda y blusa en verde pálido con detalles troquelados y flores estampadas que acompañó con sandalias minimalistas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Blanco festivo Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram Los conjuntos de short y chaqueta también puedes usarlos para ocasiones más formales, como hizo la conductora con este set de tweed con hombros estructurados y botones dorados que acompañó con botas doradas. 7 de 8 Ver Todo Mix and match Adamari López conjuntos perfectos primavera Credit: Instagram ¡No todo iban a ser conjuntos! En cuanto llega el buen tiempo, agarra tu top favorito, como este original diseño fucsia, y combínalo con un pantalón corto blanco o de mezclilla para obtener un look primaveral de 10. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

