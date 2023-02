El look del día – febrero 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Ana Bárbara, Anitta y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Pamela Anderson Pamela Anderson Credit: Gotham/GC Images Captamos a la actriz americana en Nueva York vistiendo un traje elegante de seda y un saco blanco y negro de Sergio Hudson. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Más chic que nunca lució su majestad portando un atuendo de blusa negra, falda blanca y un cinturón grueso que acentuó su diminuto talle. 2 de 9 Ver Todo Rita Moreno Rita Moreno Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz icónica nos sigue maravillando a sus 91 años. En el estreno de su última película 80 for Brady, llevó un enterizo blanco de Emilia Wickstead y guantes altos. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style ¡Qué guapa! La querida presentadora lució como una veinteañera con este conjunto elegido por la estilista Denise del Pino de blazer y minifalda de pata de gallo y botas altas. 4 de 9 Ver Todo Ana Bárbara Ana Barbara Credit: IG/Ana Barbara Presumió sus piernas en las redes con leggings ceñidos y botas de plataforma brillantes. 5 de 9 Ver Todo Andrea Meza Andrea Meza Credit: IG/Bendito Closet Style La exmiss Universo lució bella como siempre y lista para San Valentín vistiendo de rojo y con su cabello recogido en un coqueto moño. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anitta Anitta Credit: IG/Anitta Celebró su nominación al premio Grammy vistiendo un atuendo oversized de Givenchy con botas de tacón. ¿Qué opinas del look? 7 de 9 Ver Todo Francisca Francisca Credit: IG/Francisca Dio lección de estilo primaveral en Despierta América con un pantalón verde a cuadros y una blusa blanca de seda. 8 de 9 Ver Todo Manelyk González Manelyk Gonzalez Credit: IG/Manelyk Gonzalez La actriz e influencer mexicana impactó en los premios TikTok con un look asimétrico dorado confeccionado por el diseñador Jorge Sánchez y botas de pedrería. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

