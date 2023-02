Adamari López comparte el mal momento que pasó: "¡Me tiemblan las manos, estoy fatal!" Para estar bella hay que hacer sacrificios y la conductora lo vivió en primera persona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siempre cómplice con sus seguidores en las redes, Adamari López les contó la experiencia que había tenido este fin de semana. "Me tiembla todo", comenzó su relato. Y es que, después de las fiestas navideñas, la puertorriqueña confiesa que no había retomado el ejercicio, al menos no de la manera en la que estaba tan comprometida el año pasado. Si bien reconoce que había corrido y demás, no había tenido la oportunidad de volver con su entrenadora porque, por un lado, ella estaba fuera y, dos, porque reconoce que le acompañó un poquito "la flojera". Este sábado se puso manos a la obra y confesó que no lo pasó del todo bien. "Me duele hasta el pelo", expresó en su perfil de Facebook. Adamari López Adamari López retoma el ejercicio | Credit: Facebook/Adamari López "Me tiemblan las manos, ¡estoy fatal!", confesó con la carita de sufrimiento. "Acabo de montarme en el carro y me tiembla todo, me duelen los brazos, me duelen las piernas, es como volver a empezar otra vez, dejar como mucho un mes el entrenar, cuesta muchísimo trabajo y pasa factura en el cuerpo, estoy que no quiero volver mañana, pero tengo que volver porque tengo que volver a crear esa resistencia y esa disciplina, y volver a entrenar todos los días", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque le costó mucho, está comprometida ya que no quiere, ni de lejos, volver a la situación del pasado. "Ahora cuenta la disciplina y el empeño que yo le ponga para lograr este objetivo de vida saludable que quiero seguir teniendo, si me pongo excusas, puedo volver a donde estaba antes y eso es algo que no quiero", apuntó. Adamari pidió que le acompañaran y se divirtieran con ella, pues la motivación mutua es siempre muy importante en estos casos. "Vamos a motivarnos mucho", expresó. "Feliz de lograrlo otra vez y de estar enfocada", concluyó adolorida, pero contenta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López comparte el mal momento que pasó: "¡Me tiemblan las manos, estoy fatal!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.