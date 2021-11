El look del día - noviembre 12, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closest No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Khloé Kardashian, Adamari López y Chiquis Rivera son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Chiquis Rivera Chiquis Rivera, look del dia Credit: Francisco Morales / Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images La cantante mexicana acaparó miradas con este sexy vestido negro con transparencias y pronunciado escote. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante brilló como nunca con este espectacular traje dorado con plises, de Valdrinsahiti. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closest Este moderno look de minifalda de cuero sintético, top con plumas y botas, hizo que la presentadora luciera muy fresca y juvenil. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Edith Márquez Edith Marquez, look del dia Credit: Francisco Morales/ Eyepix Group) Photo © 2021 Eyepix Images/The Grosby Group Con este clásico vestido negro llegó la artista a la alfombra de Premios Radio. 4 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carillo La presentadora de noticias lució regia con este ceñido vestido de manga larga con estampado de leopardo. 5 de 9 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez, look del dia Credit: Instagram/Karla Martinez Nos encantó este look otoñal que portó la presentadora mexicana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró sus curvas con este ceñido jumpsuit de Skims x Fendi. 7 de 9 Ver Todo Renata Notni Renata Notni, look del dia Credit: Instagram/Renata Notni La actriz se fue a una carrera de carros con este cómodo look de jean, crop top y chaqueta de cuero. 8 de 9 Ver Todo Ana Bertha Espín Ana Bertha Espin, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La legendaria actriz mexicana llegó a los estudios del programa Hoy (Televisa), con este elegante look de pantalón blanco y blusa estampada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 12, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.