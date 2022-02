El look del día - febrero 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Olivia Palermo, Adamari López y Kendall Jenner son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza Este sensual vestido fucsia de un solo hombro dejó ver la increíble figura de la exreina de belleza. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lindsay Vonn Lindsay Vonn, look del dia Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images La atleta acaparó miradas en Nueva York con este atuendo monocromático de pantalón, top de cuello alto y abrigo. ¡Regia! 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Superfemenina y elegante lució la presentadora con este vestido de tweed, que complementó con un chaqueta del mismo tejido y zapatos dorados de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Itatí Cantoral Itati Cantoral, look del dia Credit: Instagram/Itatí Cantoral Con este cómodo y coqueto look de overol de mezclilla, camisa blanca y zapatos planos, la actriz mexicana disfrutó de un paseo por un viñedo. 4 de 9 Ver Todo Jessica Carrillo Jessica Rodriguez, look del dia Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Nos encantó esta combinación que llevó la presentadora de noticias. Esta es una excelente opción para este mes del amor. 5 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Neil Mockford/GC Images La duquesa optó por este look clásico y relajado, para cumplir con un compromiso. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner, look de dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Captamos a la modelo en las calles de Los Ángeles ataviada con este sencillo look de jeans de talle alto y camiseta cropped. 7 de 9 Ver Todo Olivia Palermo Olivia Palermo, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group Superchic lució la socialité con este atuendo de minifalda plisada, suéter con toques de lentejuela, botas por encima de la rodilla y abrigo acolchado. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Borja B. Hojas/GC Images Su majestad combinó su moderno pantalón de cuero, con un top rojo vino de cuello alto, zapatos de punta y chaqueta estampada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

