El look del día - noviembre 18, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Lili Estefan, Adamari López y Alicia Machado son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Adriana Fonseca Adriana Fonseca, look del dia Credit: Instagram/Adriana Fonseca Para visitar los estudios de Cuéntamelo ya (Las estrellas), la actriz eligió este look de pantalón corto de cuero, top negro del mismo material, camisa color camello y sandalias de plataforma. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Urias Cynthia Urias, look del dia Credit: instagram/Cuéntamelo ya Nos encantó este fresco y femenino vestido maxi estampado que portó la presentadora mexicana. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Cortesía/Bendito Closet Este es sin duda uno de los vestidos más bellos y femeninos que ha portado la presentadora. ¡Qué bella! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Jessica Carrillo Jessica Carrillo, look del dia Credit: Instagram/Jessica Carrillo La presentadora de noticias lució muy esbelta cone este ceñido vestido midi azul real. 4 de 9 Ver Todo Lady Gaga Lady Gaga, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La cantante combinó sus extravagantes botas de plataforma, con este look casual de jeans rasgados, camiseta y chaqueta negra. 5 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan La presentadora lució como toda una adolescente con este minivestido azul con lunares, que combinó con botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia La cantante y actriz mostró su increíble figura con este jumpsuit morado de manga larga. 7 de 9 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: Photo © 2021 Splash News/The Grosby Group Vimos a la actriz luciendo muy fabulosa con este minivestido rosado, que complementó con un abrigo tipo capa. 8 de 9 Ver Todo Alicia Machado Alicia Machado, look del dia Credit: Cortesía/Benditos Closet Con este elegante vestido rojo strapless, que mostraba su figura, llegó la actriz venezolana a los estudios de Hoy día (Telemundo). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

