Adamari López revela el truco que pocos saben para estar sana por dentro y fuera Desde su canal de Youtube, la puertorriqueña compartió qué elemento ha incorporado a su vida que le ayuda a tener una mente y vida equilibrada, además de lucir perfecta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su cambio en los últimos tiempos ha sido espectacular. Y no solo por fuera, también por dentro. Adamari López ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir qué le a ayudado a llevar una vida más equilibrada. Además de haber adoptado nuevos y más saludables hábitos alimenticios y hacer de 4 a 5 sesiones de deporte semanales, hay algo más. En este nuevo video en su canal de Youtube, la co-conductora de Hoy día ha revelado cuál es esa actividad que le ha servido para tener una mente sana en un cuerpo sano. Se trata de la meditación. El llevar una vida tan ajetreada como ella de trabajo en televisión sumado a sus tareas de casa y como madre, a veces obstaculizan el cuidado de uno mismo dando paso al estrés. Por eso, para Adamari, aprender a tomarse el tiempo necesario para ella y meditar se ha convertido en otra de sus rutinas indispensables. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Agarro unos minutos del día cuando me aparto a meditar que me parece super importante", explica. "Me ayuda a desconectarte de todo ese ajetreo que tengo". Adamari López Adamari López | Credit: Youtube/Adamari López Adamari resaltó la necesidad de prestar atención a nuestro bienestar dedicándose aunque sea un momentito cada día. "Asegúrense de mantenerse pendientes de su salud física y emocional", concluyó. Lo importante, tal y como destaca en este video, es no solo buscar el ratito, sino también el espacio que te de paz y te haga sentir en calma. En su caso es su jardín, un espacio amplio y tranquilo que le permite desconectar.

