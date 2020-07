¡Adamari López comparte su primer posado en traje de baño del verano! La puertorriqueña acompañó a su pequeña Alaïa a la playa donde bailaron a ritmo de reguetón y disfrutaron de la compañía de unos amigos. ¡Ada luce espectacular! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La playa siempre es una buena escapada en un día de verano. Así que Adamari López y su hija Alaïa decidieron ponerse el traje de baño y acompañar a unas amistades a disfrutar del sol, la arena y el mar. La co-presentadora de Un nuevo día y su chiquitina lo pasaron en grande a juzgar por las imágenes que la propia protagonista compartió en sus redes. Jugaron, se bañaron y hasta bailaron reguetón. Madre e hija lucían espectaculares en unos coloridos y divertidos bañadores. Ada prefirió un traje de baño de una pieza estampado y de tonalidad amarilla mientras que la princesa de la casa llevaba uno rosita de dos piezas que cubría bien su parte superior para no quemarse con los rayos del sol. Image zoom Adamari López Image zoom Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una jornada maravillosa para desconectar de todo y disfrutar de una salida diferente. Después de tanto tiempo de confinamiento, es necesario realizar este tipo de actividades con los pequeños de la casa con el fin de que se despejen, eso sí, siempre con el cuidado y las precauciones necesarias. Además de estas aventuras con su nena, Adamari continúa metida de lleno en sus entrenamientos con su pareja Toni Costa, su baile y las comidas saludables. Un cambio de vida que se refleja en su figura, en su piel y, especialmente, en su sonrisa. ¡Gracias por este ratito!

