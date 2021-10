¡Puro músculo! Adamari López deja sin palabras con esta impactante foto de su figura Además de más delgada, la conductora está más en forma que nunca. Ada sorprendió con esta imagen que demuestra el resultado de su arduo trabajo físico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Adamari López se plantara y dijera 'Aquí estoy yo', su vida, su cuerpo y su mente han dado un giro espectacular. Luce más bella que nunca y se siente en su mejor momento personal, un reflejo que se respira en cada una de sus imágenes. En una publicación reciente en sus redes durante una sesión de fotos con su pequeña Alaïa llevada a cabo por Había una vez una foto, la conductora mostró una imagen que era el vivo retrato de la felicidad. Y no solo eso, ¡sino también de su cuerpo musculoso! Siempre se ve radiante, pero esta instantánea es el ejemplo claro de todo el trabajo físico que lleva a sus espaldas y que ha dado sus frutos. Increíbles, por cierto. Adamari López Adamari López | Credit: IG/Adamari López/Había una vez una foto Aunque la mayoría de las fotografías son con su hija, la principal alegría de su vida tal y como ella misma ha expresado, quiso regalar a sus seguidores esta belleza que capta a la perfección su estado actual. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Adamari comparte en sus historias cómo son sus entrenamientos y rutina de ejercicios. Durante la semana es casi religión practicar ejercicio cada día, de ahí estos cambios tan evidentes en su figura. Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La también actriz ha regresado a los shorts, las minifaldas y los vestidos cortos en los que luce sus piernas musculadas, pero sin perder nunca su femineidad. Es la prueba evidente de que si quieres y te quieres, tú puedes generar ese cambio bonito y saludable en ti. Atrás quedaron las ropas anchas, holgadas y sin forma para finalmente mostrar la mejor versión de sí misma. ¡Un gustazo verla tan bien por dentro y fuera!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Puro músculo! Adamari López deja sin palabras con esta impactante foto de su figura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.