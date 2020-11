Close

Adamari López comparte feliz su nueva rutina física para ponerse en forma y moldear su figura La conductora mostró entusiasmada cuál es la nueva actividad que practica para lucir un cuerpo tonificado y lograr su objetivo de bajar de peso. ¡Los resultados saltan a la vista! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Motivada y con una energía explosiva, Adamari López compartió cuál es la nueva actividad que la tiene con ganas de darlo todo para lograr un cuerpo en forma y tonificado. Después de sus sesiones de baile y ejercicio físico con su pareja, Toni Costa, la puertorriqueña ha arrancado una rutina que parece estar disfrutando como una niña. Se trata de un entrenamiento personalizado de la mano de la preparadora física Joyce Trochez que ha presumido en sus redes con mucho entusiasmo. La coach fitness también ha asesorado a colegas de Adamari como Tommy Torres y Kany García cuyos cuerpazos, al menos antes de la cuarentena, moldeó casi hasta la perfección. Ahora el turno es de Adamari y su esfuerzo ya está teniendo resultados. Image zoom Adamari López | Credit: IG/AL Image zoom Adamari López | Credit: IG/AL Se trata de una rutina deportiva más adecuada a su cuerpo que incluye tablas de ejercicios varios tanto de cardio como de pesas que prometen definir y marcar sus músculos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el ejercicio nunca ha sido la pasión de su vida, confesado por ella misma, en esta ocasión parece haber encontrado la fórmula y la persona perfectas para practicarlo y alternarlo con sus hábitos alimenticios saludables. Adamari mostró esta imagen de felicidad tras acabar el entrenamiento y se veía satisfecha del trabajo realizado. ¡A seguir dándole caña!

