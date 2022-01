El look del día - enero 27, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Khloé Kardashian, Adamari López y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Claissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina La presentadora dominicana mostró sus tonificadas piernas con este minivestido morado, que complementó con una chaqueta y tenis blancos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Quedamos fascinadas con este fabuloso vestido midi con estampado animal y hombreras. ¡Qué bella! 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Este minivestido con mangas tipo globo hizo que la presentadora luciera como toda una muñequita. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo se fue de compras ataviada con este cómodo look de jeans, top blanco, zapatos planos y suéter estampado. 4 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La socialité acaparó todas las miradas cuando salía de una tienda en Los Ángeles con este ceñido jumpsuit crema que dejaba ver su esbelta figura. Las botas de Gucci le dieron el toque cool y sexy a su look. 5 de 9 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan, look del dia Credit: Instagram/Lili Estefan Con este vestido negro de manga larga y cuello alto, combinado con botas cremas a la rodilla, la presentadora se dispuso a disfrutar de las frío que está experimentando la ciudad de Miami. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nicole Suárez Nicole Suarez, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora de noticias lució increíble con este femenino vestido rosado que le sentaba de maravilla a su figura. 7 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Con este moderno y chic look de jeans de talle alto y top negro con mangas tipo globo, la exreina de belleza se fue a cenar en un popular restaurante de Hollywood. 8 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina LEtizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Elegante y sofisticada lució su majestad con este vestido rojo de manga larga. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

