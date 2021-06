El look del día - junio 17, 2021 Por Yolaine Díaz Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez, look del dia, conjunto de mezclilla Credit: Instagram/Hoy día Encontramos muchas celebridades ataviadas con coquetos, modernos y elegantes looks que seguro vas a querer copiar porque son perfectos para esta temporada. Maribel Guardia, Adamari López y Andrea Legarreta son algunas de las famosas que forman parte de la galería de hoy. Aquí tenemos de todo un poco. Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorito. Empezar galería Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia, jumpsuit de pantalon corto Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana tiene unas piernas envidiables y le encanta presumirlas con piezas como este hermoso jumpsuit de encaje. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López Adamari Lopez, look del dia, conjunto de mezclilla Credit: Instagram/Hoy día La querida presentadora lució como toda una adolescente con este coqueto conjunto de minifalda con vuelos y femenina blusa con detalles bordados. 2 de 9 Ver Todo Danna Paola Danna Paola, look del dia, Programa Hoy Credit: Instagram/Programa Hoy Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa), la actriz y cantante mexicana eligió este original look de jeans oversized, crop top blanco de manga larga y zapatos rosado de punta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Irina Shayk Irina shayk, look del dia, corsé Credit: 2021 Backgrid/The Grosby La modelo acaparó miradas en las calles de Nueva York por donde se paseó con este sexy body tipo corsé, que complementó con cómodos jeans y botas estilo militar. 4 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner, look del dia, pantalón acampanado Credit: 2021 Backgrid/The Grosby La modelo mostró su diminuta figura con este atuendo de pantalón acampanado y crop top. ¡Wow! 5 de 9 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Instagram/Khloé Kardashian Este conjunto estampado de pantalón de talle alto y camisa de manga larga, dejó ver las llamativas curvas de la socialité. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Credit: 2021 Dutch Press/The Grosby Group Fresca y elegante lució su majestad con este hermoso vestido estampado con mangas tipo globo. 7 de 9 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Instagram/Ximena Córdoba La presentadora colombiana optó por este vestido de terciopelo y sandalias de plataforma, para fugir como co-presentadora en uno de los más recientes shows de Cuéntamelo ya (Las estrellas). 8 de 9 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, sexy, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Ya sabemos que la cantante tiene un cuerpo de infarto y por si nos queda alguna duda, ella se encarga de reafirmarlo con vestidos como este. ¡Regia! 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image El look del día - junio 17, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.