Adamari López se somete a tratamiento para combatir la flacidez de su abdomen: mira el antes y el después La carismática conductora se sometió este lunes a un tratamiento corporal "especial para mejorar la flacidez del cuerpo". Y los resultados se vieron "inmediatamente" con tan solo 1 sesión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López Adamari López | Credit: Mezcalent; Instagram "Yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura". Así de directa y sin filtros en sus palabras Adamari López hacía frente semanas atrás a los duros ataques y críticas que recibió en su día tras publicar una imagen en la que mostraba su barriguita al natural. "Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", expresó la copresentadora de hoy Día (Telemundo) en entrevista con Molusco TV. Pero que no tenga ningún complejo en mostrarse al natural no significa que la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales esté peleada con todos aquellos tratamientos de belleza que le hagan mejorar su apariencia Todo lo contrario. Este lunes, la carismática conductora acudió a su spa de cabecera para someterse a un tratamiento corporal "especial para reducir medidas y mejorar la flacidez del cuerpo". Adamari López Adamari López en el spa | Credit: Instagram Adamari López Lejos de ocultarlo y con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la mamá de Alaïa quiso compartir con sus seguidores todo el proceso a través de las redes sociales. El tratamiento "Te voy a hacer un tratamiento corporal que es para ayudarte a combatir la flacidez de toda el área del estómago. El tratamiento se llama liposonic, que es un ultrasonido de alta intensidad, indoloro totalmente y te va a reducir, vas a ver el área un poco más pegada, vamos a combatir la flacidez", le explicó la persona encargada de hacerle su tratamiento corporal. Adamari López Adamari López en el spa | Credit: Instagram Adamari López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado A diferencia de otros tratamientos, no hubo que esperar mucho para poder ver los resultados ya que, tal y como explicó la experta en el cuidado de la piel, "se ven inmediatamente". Adamari López Credit: Instagram Adamari López En efecto, en la imagen que se compartió a través del perfil de Instagram del spa se puede apreciar cómo disminuyó notablemente la flacidez de su abdomen con tan solo 1 sesión.

