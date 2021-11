El look del día – noviembre 19, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día, Adamari López, Chiquibaby Credit: Instagram/Hoy Día Carmen Villalobos, Chiquibaby y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Chiquinquirá Delgado Look del día, Chiquinquirá Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Descansó en Las Vegas después de los Latin Grammys con esta propuesta monocromática muy chic. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Adamari López y Chiquibaby Look del día, Adamari López, Chiquibaby Credit: Instagram/Hoy Día Las presentadoras posaron en el set de Hoy Día luciendo atuendos perfectos para el otoño cálido de Miami. 2 de 9 Ver Todo Carmen Villalobos Look del día, Carmen Villalobos Credit: Instagram/Carmen Villalobos Divina lució con un vestido camisero violeta y botas blancas con inspiración de los años sesenta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Lady Gaga Look del día, Lady Gaga Credit: Amy Sussman/Getty Images ¡Sigue dando mucho de que hablar con sus trajes divinos en las alfombras rojas de House of Gucci! 4 de 9 Ver Todo Paula Abdul Look del día, Paula Abdul Credit: Rich Fury/Getty Images La estrella del pop lució como una veinteañera con este minivestido y botas altas. 5 de 9 Ver Todo Kaia Gerber y Cindy Crawford Look del día, Kaia Gerber, Cindy Crawford Credit: Miikka Skaffari/Getty Images Mamá e hija posaron juntas luciendo vestidos negros en un evento de los relojes Omega. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kendall Jenner Look del día, Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Muy cool se vio con un saco de gamuza, un jean clásico y los loafers del momento. 7 de 9 Ver Todo Charlize Theron Look del día, Charlize Theron Credit: Splash News/The Grosby Group Esta propuesta sedosa con un blazer oversized le quedó de maravilla a la actriz sudafricana. 8 de 9 Ver Todo Emily Ratajkowski Look del día, Emily Ratajkowski Credit: Backgrid/The Grosby Group La supermodelo demostró que los colores neones también se pueden lucir en el otoño con esta propuesta eléctrica. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – noviembre 19, 2021

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.