El look del día - noviembre 25, 2022

Ivy Queen

Así de sensual vimos a la Caballota con este pantalón de brillos con estampado camuflaje y un top de Fendi con pronunciado escote que eligió para ir a una cena. Con la melena suelta, la bachatera calzó sandalias doradas.

Migbelis Castellanos

Con un sexy minivestido de terciopelo verde, la reportera deseó a sus seguidores feliz Acción de Gracias. Nos encantaron las medias con puntitos que le daban un aire desenfadado al conjunto.

Chiquibaby y Adamari

Las comadres celebraron juntas Acción de Gracias. La mexicana con un top asimétrico en color azul eléctrico que combinó con una maxifalda plisada negra y sandalias de plataforma también azules, mientras que Adamari optó por un top de rayas verdes y falda estampada en tonos cálidos.

Máxima de Holanda

Para un evento oficial en la Haya, la reina eligió este original vestido color teja con detalles drapeados, que lució con cinturón, cartera de mano, botas y guantes de piel marrón, una capa sobre los hombros al tono y sombrero.

Lucía Méndez

La actriz posó así de moderna con este conjunto negro de top satinado y falda de volantes en un evento en México. Completó el look con una chaqueta de estampado oriental en tonos dorados.

Camilla Parker

La reina consorte asistió a un centro infantil para repartir ositos de peluche, con este abrigo-vestido verde botella con cuello Mao, decorado con un broche. Botas negras de ante, cartera de mano a juego con su traje y pendientes de diamantes y perlas completaron su look.

Jaydy Michel

Para asistir a una fiesta en Madrid, la modelo mexicana portó este sobrio vestido Chanel negro con botones dorados, que completó con gruesos brazaletes, aretes largos, cinturón y cartera, de la firma francesa.

Lucía Rivera

En el mismo evento vimos a la joven modelo española con un espectacular conjunto de Zara formado por una original blusa en tonos naranja con estampado de lentejuelas y colores vibrantes, y una falda oscura estilo pareo. Sandalias de tacón naranja de Aquazzura y joyas de Rabat.

