El look del día - noviembre 11, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Mezcalent Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Adamari López, Angélica Vale y Kate del Castillo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Angélica Vale Look del día Credit: Kevin Winter/Getty Images La querida actriz mexicana recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood ataviada con un favorecedor vestido con brocado verde y negro, de escote en V y falda evasé. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate del Castillo Look del día Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images Para acompañar a su amiga en este día tan especial la "reina del Sur" eligió un sobrio y elegante traje azul marino de tres piezas. Con el cabello suelto y ondulado, la actriz lució varias gargantillas superpuestas. 2 de 8 Ver Todo Angélica María Look del día Credit: Gilbert Flores/Variety via Getty Images Por supuesto la primera actriz no se perdió el homenaje a su hija para lo que eligió un elegante traje azul de seda con pantalón recto y chaqueta larga con cinturón. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Adamari López Kevin Winter/Getty Images Credit: Mezcalent La conductora puertorriqueña también mostró su apoyo a Vale con este coqueto conjunto blanco de tweed de short y chaqueta con hombros estructurados y botones dorados que combinó con botas a medio muslo y una cartera también blanca. 4 de 8 Ver Todo Galilea Montijo Look del día Credit: Manuel Velasquez/Getty Images En una fiesta organizada por la revista Glamour en México, la conductora posó con este atrevido minivestido palabra d ehonor con aberturas y cristales que lució con botas altas de tacón. Remarcando su look rockero, llevó el cabello peinado hacia atrás con efecto húmedo y los ojos con intenso maquillaje negro. 5 de 8 Ver Todo Valentina Ferrer Kevin Winter/Getty Images Credit: Manuel Velasquez/Getty Images En la misma fiesta pudimos ver a la modelo, pareja de J. Balvin, quien presumió su esbelta silueta en un arriesgado diseño con una falda recta de tiro bajísimo y un top asimétrico. Completó su look con gargantillas de cadena y guantes largos. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aislinn Derbez Look del día Credit: Manuel Velasquez/Getty Images Después de posar solo con una sábana sobre la cama, la actriz siguió haciendo gala de su sensualidad con este conjunto de falda lápiz y blusa transparente que dejaba al aire su brasier. 7 de 8 Ver Todo Samadhi Zendejas Kevin Winter/Getty Images Credit: Manuel Velasquez/Getty Images La actriz de Rosario tijeras impactó con este diseño negro con un amplia abertura frontal, hombros estructurados y manga larga que lució con el cabello hacia atrás y grandes aretes dorados. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 11, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.