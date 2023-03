Adamari Lopez cautiva con este seductor look en negro ¡Inspírate en su estilo! ¡Feliz fin de semana! Te traemos todos los trucos de vestuario y maquillaje con los que la artista deslumbró en una noche de gala en Miami para que puedas recrearlos para una ocasión especial Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestra fabulosa Adamari Lopez asistió la semana pasada a la boda soñada de Lele Pons y Guaynaa en Miami con un look espléndido que no hemos podido olvidar. No solo por el impecable traje sino por el conjunto total de maquillaje y cabello con los que complementó su atuendo. Por eso nos dimos a la tarea de entrevistar a los artistas detrás de esta gran noche en la que la presentadora de Hoy Día de Telemundo brilló como solo ella sabe hacerlo. El reconocido Gustavo Arango, amigo entrañable de Ada, quien la ha vestido para los momentos más emblemáticos de su vida, fue el responsable de crear en su atelier en Puerto Rico este traje que nos dejó simplemente sin aliento. De encaje negro y transparencias con cuello alto estilo halter, su creación se ajustó a la silueta de la diva como un guante. Mariela Bagnato, la maquillista consentida de Adamari López puso toda su magia para embellecerla aún más. "Me encanta destacar en Adamari su belleza natural. Para la fiesta elegimos un look femenino, con tonos neutrales y un cabello sleek para conseguir un balance con su bello vestido diseñado por Gustavo Arango", nos comentó orgullosa de su labor. Adamari y Mariela Credit: Cortesia Mariela Bagnato "Uno de los pasos más importantes para un maquillaje radiante es la preparación de la piel', reitera. "Comencé neutralizando y tonificando el rostro con Clarins Toning Lotion with Camomile, luego para hidratar y refrescar apliqué el espray de mi línea MBeauty Sunlight Mist que con su bruma súper fina aporta ácido hialurónico y ceramidas que calman la piel además de su esencia de agua de rosas". El paso siguiente de una piel perfecta es la aplicación de un suero. "Uno de mis sueros preferidos es Lancôme Genifique Serum que es súper ligero e ideal para combinar con maquillaje", afirma mientras nos comparte que este ayuda a que la base tenga un acabado aún más perfecto. Adamari sombras MBeauty Credit: Cortesia Mbeauty Los impactantes ojos verdes de Ada fueron los protagonistas del look. "Destaqué su mirada con un estilo de maquillaje llamado Halo Smokey Eye que nos permite una mirada sexy pero que a la vez aporta un foco de luz especial", dice Bagnato. Utilicé la "Everyday Palette" de Rosy McMichael para Beauty Creations y la combiné con una sombra que muy pronto estará también disponible en mi marca MBeauty". Para enmarcar los ojos apliqué finalmente unas pestañas de la mitad del ojo hacia afuera que nos ayudan muchísimo a alargarlos y levantarlos. Las elegidas para este efecto fueron mis Filter Lashes filter lashes Credit: Cortesia Marela Bagnato SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una base ligera y luminosa fue el complemento ideal para que este look luciera radiante. "Una de mis favoritas para crear este efecto es Armani Luminous Silk", explica la experta. "Luego apliqué como contorno MBronze y rubor MBlush en polvo. Mi truco para una piel jugosa es aplicar por último otro blush líquido Dewy Blush a golpecitos para devolverle la luminosidad a la piel", remata. Todos estos productos son de MBeauty MBeauty Blush Credit: Cortesia Mariela Bagnato Para un traje y maquillaje tan elaborados, Bagnato buscó que la propuesta de cabello fuera muy simple y cómoda, "En el cabello hicimos ese look sleek que nos ayudó a dejar el protagonismo en los detalles del vestido y en su maquillaje". Para lograr ese efecto "mojado" apliqué Tresemme Mousse Extra Hold para moldearlo y luego el secreto es aplicar una cera que nos aportará definición y controlará el cabello TG Bed Head Hair Stick. El resultado de todo este esfuerzo dió sus frutos pues la preciosa Adamari quedó esplendorosa , se sintió cómoda , bailó, cantó y se gozó la fiesta de Lele Pons y Guaynaa hasta la madrugada. ¡Felicitaciones a todo este talentoso equipo por un impecable trabajo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari Lopez cautiva con este seductor look en negro ¡Inspírate en su estilo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.