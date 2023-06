Adamari López cautiva en Puerto Rico con este look rosa ideal para el verano La humacaeña regresó a su tierra como maestra de ceremonias en un evento muy importante para el que eligió un traje perfecto creado por su modisto de cabecera Gustavo Arango. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari PR mkp rosa Credit: Cortesia Angel Rodz Todo buen hijo siempre vuelve a casa y nuestra querida Adamari López no fue la excepción. Este viernes 16 de Junio regresó a su adorado pueblo de Humacao para ser parte de la reinauguración del hotel Wyndham Palmas del Mar. Tras su salida de Telemundo, su apretada agenda no se detiene y por eso fue invitada cono todos los honores a su pueblo. Como maestra de ceremonias orgullosa de su misión eligió un look veraniego fresco, impactante y acorde a la ocasión. Recurrió al modisto colombiano radicado en Puerto Rico hace décadas, Gustavo Arango quien es su gran amigo y cómplice de moda pues la ha vestido para los eventos más importantes de su vida. Esta vez Arango le creó sobre su menuda figura un traje corto en rosa vibrante estampado a cuadros, con manga cisa y un entalle que destaca su cintura antes de abrirse en una mini falda asimétrica. Adamari traje rosa Arango Credit: Instagram Adamari Lopez Para lucir sus bronceadas y tonificadas piernas Ada escogió unos zapatos de tacón puntilla blancos de la diseñadora peruana Flor de María Fashion, que fueron el complemento perfecto. Adamari white heels Credit: Instagram Adamari Lopez Recurrió al maquillista Ángel Rodz, otro de sus grandes amigos de la isla para lograr un look radiante, femenino basado en una paleta de tonos rosa para las sombras, el rubor y el labial, donde sus ojazos verdes fueron resaltados con delineador negro y pestañas postizas. Ada mkp Rodz Credit: Instagram Adamari Lopez Para desafiar el calor y la humedad tropical la boricua optó por escoger su cabello en un moño bajito y resaltar su rostro con clásicas e infalibles perlas. Unos pendientes y un tradicional collar dieron a su atuendo la elegancia requerida para la ocasión SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo mejor y lo que más orgullo me da el día de hoy es que soy humacaeña", digo emocionada López durante su discurso como maestra de ceremonias. "Aquí nací, aquí crecí y aquí estudié", compartió con los asistentes a la reapertura del lujoso hotel al que asistieron personalidades como el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi y su amiga la exmiss universo y presentadora Zuleika Rivera. Adamari discurso PR Credit: Instagram Adamari Lopez Con todo su carisma, dulzura y talento Adamari López sigue brillando con luz propia donde quiera que va y más aún en casa, rodeada del cariño de tantos admiradores y amigos. Ataviada por supuesto con el glamour y la coquetería que la hacen destacarse siempre con estilo propio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Adamari López cautiva en Puerto Rico con este look rosa ideal para el verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.