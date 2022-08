El look del día - agosto 25, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kim Kardashian, Adamari López y la reina Máxima de Holanda son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria Credit: Instagram/Eva Longoria Regia lució la actriz y empresaria con este hermoso conjunto fucsia. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria lució como toda una muñeca Barbie con este look rosado. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Quedamos fascinadas con este fabuloso conjunto estampado de pantalón y chaqueta que portó la querida presentadora. ¡Lo queremos! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana paró el tráfico con este sexy modelo, que combinó con sandalias negras de plataforma. 4 de 9 Ver Todo Heidi Klum Heidi Klum Credit: The Image Direct/The Grosby Group La modelo acaparó miradas con este sexy vestido negro con abertura frontal. 5 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Kendall Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo llegando a una velada con sus hermanas con este ceñido vestido que la hacía lucir muy sexy. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group La socialité mostró su delgada figura con este sensual jumpsuit negro con cuello halter que complementó con botas por encima de la rodilla. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima Credit: DPA Gruppe/The Grosby Group Su majestad llegó a un evento con este look casual pero elegante de jeans de talle alto y blusa roja con vuelos. 8 de 9 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz llegó a la más reciente grabación de America's Got Talent con este vestido de lentejuelas con sexy escote. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 25, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.