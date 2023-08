Adamari Lopez cautiva con dos opciones de blazers ideales para el verano ¿Cuál prefieres? Desde Puerto Rico y con mucho estilo la adorada presentadora invita a sus seguidoras a elegir uno de estos dos looks que lució en su gira promocional para una cadena hotelera ¡A votar se dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari López adora la moda y la goza a diario inspirando a millones de sus fanáticas a encontrar su estilo propio y por su puesto a comentar acerca de sus elecciones de vestuario. Ayer no fue la excepción durante una gira en Puerto Rico como embajadora de la cadena de hoteles Wyndham, pues esta vez se desplazó hast Río Grande donde se ubica el bello Wyndham Grand Río Mar Rainforest Beach Golf Resort. Para sus actividades eligió look veraniegos frescos, impactantes y muy acordes a la ocasión de la casa de modas de Miami, The House of Suits que siempre ofrece alternativas elegantes para hombres y mujeres que buscan lucirse en sus presentaciones y actividades ejecutivas. El primer look fue una chaqueta blanca de delicado encaje que lució con sus shorts compañeros, creando así un conjunto muy juvenil con el que presumió su silueta y sus tonificadas piernas. Lo complementó con aretes y collar de brillantes y el cabello recogido en un moño bajo. Ada blazer blanco Credit: Instagram Adamari Lopez El segundo conjunto fue en rosa impactante, inspirado en el color de la temporada y la película Barbie. Se trató de otra chaqueta o blazer largo que combinó con un crop top blanco nuevamente de delicado encaje que destacaba su escote de manera sutil y elegante. Lució su cabello suelto en ondas con accesorios dorados. Ada blazer rosa Credit: Instagram Adamari Lopez Para lucirse en ambas presentaciones recurrió al maquillista Ángel Rodz, otro de sus grandes amigos de la isla para lograr un look radiante y siempre femenino basado en una paleta de tonos dorados y rosa para las sombras, el rubor y el labial, donde sus ojazos verdes fueron resaltados con delineador negro y pestañas postizas. Ada mkp PR Credit: Instagram Adamari Lopez En sus redes sociales publicó ambas propuestas de vestuario que por supuesto han recibido toda clase de piropos de sus ocho millones de seguidores, invitando esta vez a votar por el mejor de los dos looks. A nosotras se nos hizo difícil escoger, pues creemos que ambos le quedan de maravilla. Las dos chaquetas son elegantes y a la vez fáciles de llevar y sirven para esta época veraniega como prendas clásicas que pueden integrarse a cualquier guardarropa de una mujer que quiera verse bien puesta. Ada dos looks Credit: Instagram Adamari Lopez SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La bella chaparrita nos invitó a elegir, y votamos por el blanco, por ser coqueto, romántico y divertido...ahora te toca a tí, ¿cuál eliges?

