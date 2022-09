El look del día - septiembre 1, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Alessandra Ambrosio, Adamari López y Mariana Seoane son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Susana Zabaleta Susana Zabaleta Credit: Mezcalent Para visitar el estudio de Despierta América (Univision), la actriz mexicana eligió este vestido negro con detalles blancos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz colombiana mostró sus curvas con este ceñido vestido con estampado de leopardo. 2 de 9 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora ya está preparada para el otoño con este fabuloso conjunto gris de minifalda, chaqueta y top tipo corsé, que complementó con botas a la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Scarlet Ortiz Scarlet Ortiz Credit: Instagram/Scarlet Ortiz Hermosa lució la actriz venezolana con este veraniego vestido estampado. 4 de 9 Ver Todo Kate Hudson Kate Hudson Credit: Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz dando un paseo con este cómodo look de jeans, blusa amarilla y sandalias cremas. 5 de 9 Ver Todo Julianne Moore Julianne Moore Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Lexus Sobria y elegante lució la actriz con este traje negro strapless con escote profundo. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cate Blanchett Cate Blanchett Credit: Elisabetta A. Villa/Getty Images La actriz acaparó miradas al llegar a una velada, en el marco del Festival de Cannes, con este conjunto de pantalón y blusa. 7 de 9 Ver Todo Mariana Seoane Mariana Seoane Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La cantante y actriz mexicana llegó a la presentación ante la prensa de su nueva canción, No me queda nada, con este look de leggings negros, top con escote profundo y botines. 8 de 9 Ver Todo Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo deslumbró con este fabuloso vestido fucsia strapless con abertura frontal, de Ermanno Scervino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - septiembre 1, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.