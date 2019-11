¡Qué delgada! Adamari López bate récord en redes con su look más aplaudido hasta la fecha La presentadora de Un nuevo día causó sensación en las redes sociales con el look que lució este lunes en el matutino de Telemundo y que la hacía verse más bella que nunca. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A sus 48 años, Adamari López es, sin ningún tipo de dudas, la reina de las mañanas. Ninguna presentadora de televisión, ni de Telemundo ni de Univision, despierta tantas pasiones entre el público hispano como lo hace la presentadora puertorriqueña. La prueba indiscutible de la popularidad que tiene la futura esposa del bailarín español Toni Costa la encontramos en las redes sociales, donde la también actriz acapara a diario la atención de miles de personas que siguen con especial interés sus pasos. Sus fotos, ya sea las que publica personalmente en su perfil Instagram o las que se comparten a través de las redes sociales del matutino que presenta de lunes a viernes por Telemundo, siempre son las que más ‘me gusta' tienen y las que reciben un mayor número de comentarios, con amplia ventaja respecto al resto de conductoras de matutinos de la televisión de habla hispana. Pero pocas veces un look suyo había generado tantas reacciones positivas a través del perfil de Instagram de Un nuevo día como sucedió este lunes que la presentadora se dejó ver con un ceñido vestido azul que la hacía verse más bella y delgada que nunca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A diferencia de otras ocasiones en las que le han llovido críticas negativas, esta vez su atuendo solo generó comentarios positivos y piropos entre los televidentes del programa. "Me encanta como se ve vestida. Así debería de vestir siempre", opinó una seguidora. "Que no se quite ese vestido nunca, que se lo ponga todos los días", comentó otra persona. "Son ideas mías o está más delgada. Ese vestido le luce", se puede leer en otro de los más de 2 mil comentarios que inundaron la foto del aplaudido look de Adamari. Tal fue la repercusión que tuvo su look que la foto batió récord de ‘me gusta' en el perfil de Instagram de Un nuevo día al superar los 70 mil ‘corazoncitos', una cifra que no se ve todos los días y que solo está al alcance de muy pocos. Y Adamari es una de ellas. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué delgada! Adamari López bate récord en redes con su look más aplaudido hasta la fecha

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.