El look del día - diciembre 10, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Emeraude Toubia, Adamari López y Eiza González son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Eiza Gonzalez Eiza Gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Eiza González Con este chic look colorblock, la actriz mexicana se fue a promocionar su nueva película Ambulance. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Emeraude Toubia Emeraude Toubia, look del dia Credit: Gregg DeGuire/Getty Images La actriz llegó a una velada con este sensual minivestido negro con gris con cutout y lazo oversized. 2 de 9 Ver Todo Adamari López adamari lopez, look del dia Credit: Instagram/Hoy día La presentadora alborotó Israel con este sexy minivestido con estampado animal y pronunciado escote. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos gustó mucho este look de pantalón de talle alto y blusa negra con manas abullonadas que portó la actriz mexicana. 4 de 9 Ver Todo Macarena Achaga Macarena Achaga, look del dia Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Como toda una princesa lució la actriz mexicana con este traje negro con vuelos y transparencias. 5 de 9 Ver Todo Miley Cyrus MIley Cyrus, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la artista ataviada con este conjunto de pantalón corto y chaqueta oversized, que combinó con botas por encima de la rodilla. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group Muy elegante y sofisticada lució su majestad con este vestido a cuadros que complementó con un abrigo crema estilo capa y zapatos de punta. 7 de 9 Ver Todo Zendaya Zendaya, look del dia Credit: Gotham/GC Images Captamos a la cantante y actriz en Nueva York luciendo regia con este conjunto fucsia de pantalón y chaqueta. 8 de 9 Ver Todo Miranda Kerr Miranda Kerr, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La modelo llegó a una velada con este coqueto minivestido dorado con pedrería. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

