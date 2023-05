¡Adamari López comparte sensual video y bikinazo! "Ya me estoy abriendo mi Only..." La conductora dejó con la boca abierta a todos con esta publicación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo de su 52 cumpleaños, Adamari López fue sorprendida a lo grande por sus amigos con un viaje de ensueño a Las Bahamas. Unos días llenos de sol, arena y mar de los que ha compartido algunos momentos especiales. Entre ellos, un espectacular bikinazo que deja al descubierto su figura en forma y su sensualidad. Además de derretir las redes con este posado, también ha acaparado todas las miradas con su atrevida puesta en escena. Una donde reina el sentido del humor como siempre hace en sus traviesos y coquetos reels. En esta ocasión con una propuesta muy jugosa. Adamari López Adamari López derrite las redes | Credit: IG/Adamari López "En un día en OnlyFans yo he hecho 10 mil dólares", dice la voz en off del video que Ada protagoniza, claro está, desde el humor y la risa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya me estoy abriendo mi Only", escribió la chaparrita en broma. El video es tan ingenioso y divertido, que a Adamari le cayeron todos los piropos y aplausos posibles. Y es que, se le disparó esa vena artística que tanto ama su público y recuerda a sus años de actriz. "Qué les puedo decir de esta mujer, creo que como mi esposa y ella hay pocas, mi admiración eterna para ti", "Me encanta esa actitud", "Regia, estupenda siempre", "Yo pago por ver ese Only", "Mucha admiración para ti, Adamari", escribieron tan solo algunos aplaudiendo su derroche de alegría.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Adamari López comparte sensual video y bikinazo! "Ya me estoy abriendo mi Only..."

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.