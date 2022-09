El look del día – septiembre 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Francisca, Chiquis y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: IG/Alejandra Espinoza La presentadora dio lección de estilo y glamour con un traje azul celeste de Kim Kassas Couture y su melena rosa. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca ¡Qué bikinazo! La mamá de Gennaro disfrutó de un día bajo el sol en Grecia portando un look blanco. 2 de 9 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis/Emilio Sanchez Maravilló en Miami con botas de vaquera verde neón, un blazer a juego y su cabello en ondas. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: IG/Bendito Closet Style Como una muñeca lució la querida presentadora con esta propuesta amarilla elegida por la estilista Denise del Pino y sandalias a juego de Flor de María. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen & Jessica Carrillo Lourdes Stephen, Jessica Carillo Credit: IG/Lourdes Stephen/Jessica Carillo La presentadoras modelaron sus looks coloridos elegidos por el estilista Reading Pantaleón en los estudios de Al Rojo Vivo. 5 de 9 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: The Image Direct/The Grosby Group Junto a su media naranja Rauw Alejandro, la cantante española se despidió de Nueva York en un atuendo de cuero negro. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La socialité salió de su hotel en Milán sin casi maquillaje y un look metálico para asistir a una sesión de fotos. 7 de 9 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa Credit: Gotham/GC Images Para un paseo en Nueva York, la cantante optó por una chaqueta blanca de diseño moderno y leggings ceñidos. 8 de 9 Ver Todo Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Disney Asistió al estreno de Hocus Pocus 2 vistiendo una blusa de inspiración hindú con pantalones rosa y tacones a juego. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

