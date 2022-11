El look del día - octubre 31, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Geraldine Bazán, Adamari López y Clarissa Molina son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram/Clarissa Molina Tremendas curvas las que se le veían a la presentadora con este ceñido minivestido rojo con los hombros al descubierto. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana combinó con llamativos minivestido verde neón con botas con estampado de cebra. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Regia lució la presentadora con este hermoso vestido amarillo con vuelos. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Geraldine Bazán Geraldine Bazan Credit: Instagram/Geraldine Bazán La actriz mexicana lució muy cool y moderna con este look. 4 de 8 Ver Todo Grettell Valdéz Gretell Valdez Credit: Instagram/Gretell Valdez La actriz mexicana parece toda una adolescente con este cómodo atuendo y trenzas en su melena. 5 de 8 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia Credit: Instagram/Maribel Guardia La artista posó para sus seguidores con este set azul real que dejaba ver sus increíbles piernas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marisol González Marisol Gonzalez Credit: Armando Mota/The Grosby Group La presentadora mexicana llegó a una velada ataviada con este sexy conjunto negro con brillos y transparencias. 7 de 8 Ver Todo Ximena Córdoba Ximena Cordoba Credit: Armando Mota/The Grosby Group La colombiana eligió este traje plateado de brillo para ir a un evento en la Ciudad de México. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

